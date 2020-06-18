На Кубани снимут карантин из-за коронавируса

В Краснодарском крае с 21 июня снимут карантинный режим, введенный из-за коронавируса, и вернутся к режиму повышенной готовности. Об этом написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Мы видим устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. Немаловажно, что с начала летнего сезона не зафиксировано новых очагов, на данный момент нет заболевших среди отдыхающих», — подчеркнул губернатор.

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