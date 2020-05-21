В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня

В Краснодарском крае до 6 июня продлили карантин, введенный в регионе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте краевой администрации в четверг, 21 мая.

Решение о продлении карантина и других ограничительных мер было принято губернатором Вениамином Кондратьевым на совещании краевого оперштаба. Ограничительные меры сохранили, чтобы не допустить ввоза инфекции из других субъектов, а также минимизировать угрозу распространения вируса внутри муниципалитетов. Въезд на территорию региона по-прежнему ограничен, приехавшие в Краснодарский край россияне обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

«Нельзя взять и обрушить результат тех ограничений, которые длились полтора месяца. Сохраняется пропускной режим между муниципалитетами, чтобы в случае возникновения новых очагов они не передались в другие районы. Передвижение внутри муниципалитетов теперь свободно, но решение об ужесточении режима самоизоляции остается за главами», — добавил Кондратьев, подчеркнув необходимость плавного выхода из ограничений.

В администрации края уточнили, что запрет на массовые мероприятия в регионе также сохраняется, общественные места, такие как парки и торговые центры, остаются закрыты для посетителей. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции продолжают действовать.

По состоянию на 20 мая в России выявили 317 554 случая заражения коронавирусом, из них 2974 — в Краснодарском крае. Данные оперштаба свидетельствуют о том, что шестой день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом в России не превышает 10 тысяч. Так, по данным на 20 мая в стране выявили 8764 новых случаев; 19 мая — 9263 случая; 18 мая — 8926 случаев; 17 и 16 мая — 9709 и 9200 случаев соответственно.

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