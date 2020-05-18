Объяснены причины продления карантина в российском регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте объяснил причину продления карантина в регионе.

По его словам, в логистической компании, которая развозит товар по сети магазинов «Красное & Белое», произошла вспышка коронавируса. У 136 сотрудников из 232 протестированных выявили инфекцию COVID-19.

Всего же, как рассказал Куйвашев, в компании работает 834 человека, у многих из них есть признаки ОРВИ. В ближайшее время тесты на коронавирус пройдут все сотрудники.

Губернатор пояснил, что ограничения, которые действовали до 18 мая, теперь необходимо соблюдать до 25 мая. Он добавил, что медицинские организации и клиники, у которых есть медлицензия, могут возобновить плановый прием.

Жителям региона разрешено гулять в парках и заниматься спортом, но только при соблюдении масочного режима и санитарных норм.

По состоянию на 18 мая в Свердловской области зафиксирован 2861 случай заражения коронавирусом. 773 человека выздоровели, шестеро пациентов скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!