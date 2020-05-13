В Минздраве назвали условие для возвращения к нормальной жизни

Возвращение к нормальной жизни возможно после создания вакцины от коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости в среду, 13 мая.

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«Фармацевтическое управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни», — сказал Мурашко.

Он уточнил, что первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний.

Между тем руководитель инфекционной клиники при Боннском университете Юрген Рокштро считает, что миру предстоит пройти долгий путь, прежде чем удастся победить вирус. Он подчеркнул, что о скором возвращении к нормальной жизни не может быть и речи.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что выход из ограничительных мер, введенных из-за эпидемии, быстрым не будет.

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