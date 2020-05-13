Минздрав назвал сроки появления первых вакцин от коронавируса

Первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сегодня, во всяком случае, есть от наших академиков, научных сотрудников есть такие прогнозы, поэтому я ретранслирую их», — сказал он, уточнив, в июне начнутся испытания вакцин, после чего станет понятно, когда можно будет начать применять их.

Мурашко добавил, что уже есть «обнадеживающие» результаты, которые говорят о том, что тестирование может вскоре выйти на финальную стадию.

Министр подчеркнул, что после появления вакцины возможно возвращение к нормальной жизни.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович говорила, что в мире больше ста фармакологических компаний занимаются разработкой вакцины, восемь образцов находятся на стадии клинических исследований. По ее словам, массовое производство препаратов ожидается не раньше 2021 года.

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