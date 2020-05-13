В России обозначили сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

Реально действующее лекарство от коронавируса может быть изобретено к осени. Об этом «Известиям» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, один из подходов для создания эффективного препарата против COVID-19 заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Таким образом сокращается время на разворачивание иммунного ответа. Такое лекарство в настоящее время разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals.

«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — обозначил сроки он.

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Волчков добавил, что на данный момент нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус. Лекарства, которые были разработаны против других вирусов, оказались неэффективны против SARS-CoV-2, так как они «вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат». По его мнению, в отношении «вирусов острой фазы» (грипп, другие коронавирусы) человечество находится в том же положении, что и в каменном веке.

В начале мая в Израиле объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. Ученые выявили антитела, которые активно атакуют COVID-19 в организме инфицированного и могут использоваться при разработке лекарства.

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