Названа практически не подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые выявили практически не подверженную заражению коронавирусом категорию людей. По их данным, на несовершеннолетних приходится лишь два процента случаев инфицирования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Исследователи проанализировали более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19, которые были выявлены в период до 11 февраля. Выяснилось, что короновирус редко заражает детей и подростков. На эти возрастные категории приходится лишь по одному проценту от общего числа инфицированных.

По данным экспертов, все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей, поскольку иммунная система с возрастом ослабевает.

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил маленький процент заболевших среди несовершеннолетних психологическим фактором. По его словам, родители пытаются защитить своих детей и строго следят за тем, чтобы они соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали всем советам врачей.

Материалы по теме «Я пью шестнадцать таблеток в день» Россиян закрыли на карантин вместе с зараженным коронавирусом. Что происходит внутри?

Ранее сообщалось, что согласно результатам статистического исследования, проведенного китайскими учеными, по состоянию на середину февраля среди 44 700 подтвержденных инфицированных людей более 80 процентов были в возрасте не менее 60 лет, а половина — старше 70 лет. Это соответствует картине в других странах: возраст первых 12 жертв в Италии достигал 80 лет, среди людей 60 лет смертельных случаев не было. Официальный уровень смертности составляет 3,4 процента.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 4 марта заражены более 92, 8 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!