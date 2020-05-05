Объявлено о прорыве в создании лекарства от коронавируса

В мире объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. В Израиле выявили антитела, которые активно атакуют COVID-19 в организме инфицированного и могут использовать при разработке лекарства. Об этом пишет израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.

Глава Минобороны страны сообщил, что сейчас ведется регистрация патентов. В перспективе Израиль наладит коммерческое производство лекарства, однако конкретных сроков Беннетт не назвал.

Ранее голландские ученые заявили, что обнаружили способные атаковать вирус антитела. В США сообщили, что, вероятнее всего, откроют вакцину от коронавируса до конца 2020 года. В общей же сложности в мире около 100 исследовательских групп работают над созданием лекарства от коронавирусной инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается почти 3,5 миллиона случаев инфицирования. В общей сложности от коронавируса погибли более 240 тысяч человек.

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