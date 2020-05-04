Президент США Дональд Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

По его словам, американские специалисты, вероятнее всего, создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. «Мы активно работаем над этим», — сказал Трамп.

30 апреля глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года. Однако инфекционист подчеркнул, что власти не могут этого гарантировать. Затем 2 мая представитель комитета по ассигнованиям Конгресса Ивэн Холландер сообщила, что Белый дом запретил Фаучи давать показания в Конгрессе. Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что участие главного инфекциониста в слушаниях в разгар борьбы с коронавирусом является контрпродуктивным.

Согласно последним данным, в мире более 3,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 247,3 тысячи скончались, более 1,11 миллиона излечились. Сейчас в США свыше миллиона человек заразились коронавирусом — 1 157 687. Более 67,7 тысячи человек скончались.

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