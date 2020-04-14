Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней. «Ясно, что стратегия по сокращению распространения [коронавируса] работает», — подчеркнул он.

При этом главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что выравнивание зафиксировано только в некоторых районах. В частности речь идет таких о центрах эпидемии, как Нью-Йорк.

В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. По последним данным, в стране зафиксировано 577,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 23,2 ытсячи человек умерли, еще 43 тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,9 миллиона случаев заражения.

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