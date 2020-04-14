Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней. «Ясно, что стратегия по сокращению распространения [коронавируса] работает», — подчеркнул он.
При этом главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что выравнивание зафиксировано только в некоторых районах. В частности речь идет таких о центрах эпидемии, как Нью-Йорк.
В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. По последним данным, в стране зафиксировано 577,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 23,2 ытсячи человек умерли, еще 43 тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,9 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения