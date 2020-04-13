США задумали создать альтернативную ВОЗ

США задумали создать альтернативную Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за недовольства ее работой во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Известно, что в администрации президента США Дональда Трампа планируют создать новую организацию. Например, это может быть сделано по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Кроме того, США могут предложить реформировать нынешнюю организацию. Такие планы в Белом доме появились из-за того, что, по их мнению, ВОЗ оказывает слишком много внимания Китаю. При этом эксперты в области общественного здравоохранения и медицины призывают Трампа не прекращать платить взносы, так как это поставит ВОЗ в тяжелое положение.

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8 апреля Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

За день до этого американский лидер обрушился с критикой на организацию. В частности, он заявил, что ВОЗ «облажалась». «По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — написал Трамп.

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