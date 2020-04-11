Кремль оценил план США перестать платить взносы в ВОЗ

Россия надеется, что критика США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и заявления о пересмотре объемов финансирования не подорвет работу организации. С такой оценкой выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил о документе, который был принят по итогам последнего саммита G20, — в нем содержится положение о приверженности глав государств «поддержке и укреплению мандата ВОЗ в координации реагирования» на пандемию коронавируса. Песков также добавил, что ВОЗ в нынешних условиях «делает очень много».

Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил, что ВОЗ сосредоточена на Китае, «хотя большую часть ее спонсирования выделяет именно Вашингтон». Он также отметил, что ВОЗ советовала не закрывать границу с Китаем, и добавил, что США пересмотрит размер выплат в организацию.

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Позицию американского лидера поддержал британский журналист Кристофер Сноудон. В своей статье он также подверг критике деятельность международного объединения и предположил, что если в ВОЗ и нет коррупции, то ею как минимум руководят утратившие рассудок люди.

Экстренный онлайн-саммит G20 прошел 26 марта. Участники обсудили принимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса и экономические последствия пандемии.

В мире, по последним данным, коронавирусом заражены свыше 1,7 миллиона человек, число летальных случаев превысило 100 тысяч, более 380 тысяч пациентов излечились.

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