Кремль оценил план США перестать платить взносы в ВОЗ

Россия надеется, что критика США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и заявления о пересмотре объемов финансирования не подорвет работу организации. С такой оценкой выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля напомнил о документе, который был принят по итогам последнего саммита G20, — в нем содержится положение о приверженности глав государств «поддержке и укреплению мандата ВОЗ в координации реагирования» на пандемию коронавируса. Песков также добавил, что ВОЗ в нынешних условиях «делает очень много».
Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил, что ВОЗ сосредоточена на Китае, «хотя большую часть ее спонсирования выделяет именно Вашингтон». Он также отметил, что ВОЗ советовала не закрывать границу с Китаем, и добавил, что США пересмотрит размер выплат в организацию.
Позицию американского лидера поддержал британский журналист Кристофер Сноудон. В своей статье он также подверг критике деятельность международного объединения и предположил, что если в ВОЗ и нет коррупции, то ею как минимум руководят утратившие рассудок люди.
Экстренный онлайн-саммит G20 прошел 26 марта. Участники обсудили принимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса и экономические последствия пандемии.
В мире, по последним данным, коронавирусом заражены свыше 1,7 миллиона человек, число летальных случаев превысило 100 тысяч, более 380 тысяч пациентов излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения