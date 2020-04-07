Трамп расказал о провале ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп возмутился из-за того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сосредоточена на Китае, и рассказал о ее провале в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.

«ВОЗ сильно облажались. По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть спонсирования выделяют именно США», — заявил американский лидер. Он добавил, что администрация пересмотрит размер выплат.

Трамп также отметил, что ВОЗ советовали не закрывать границу с Китаем, от чего он отказался. Он подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной».

Материалы по теме Восточное поветрие Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

Ранее стало известно, что советник Трампа Питер Наварро еще в январе предупреждал главу государства о возможных последствиях эпидемии коронавируса. Однако американский лидер начал активно принимать меры значительно позже. Это признавал и он сам еще 1 апреля: тогда президент говорил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.

По последним данным, в США более 367,9 тысяч зараженных коронавирусом. 11,6 тысяч человек погибли, а 16,5 тысяч — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!