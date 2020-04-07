Трамп расказал о провале ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп возмутился из-за того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сосредоточена на Китае, и рассказал о ее провале в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.
«ВОЗ сильно облажались. По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть спонсирования выделяют именно США», — заявил американский лидер. Он добавил, что администрация пересмотрит размер выплат.
Трамп также отметил, что ВОЗ советовали не закрывать границу с Китаем, от чего он отказался. Он подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной».
Ранее стало известно, что советник Трампа Питер Наварро еще в январе предупреждал главу государства о возможных последствиях эпидемии коронавируса. Однако американский лидер начал активно принимать меры значительно позже. Это признавал и он сам еще 1 апреля: тогда президент говорил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
По последним данным, в США более 367,9 тысяч зараженных коронавирусом. 11,6 тысяч человек погибли, а 16,5 тысяч — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения