В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом

США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.
«Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей. Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере», — сказал он.
Трамп уточнил, что как минимум тысяча военнослужащих будет направлена в Нью-Йорк, ставший очагом распространения инфекции.
Ранее американский лидер предупредил, что ситуация в ближайшие две недели в стране будет самой сложной. По его словам, ожидается «большое количество» смертей от вируса.
31 марта застрявшие в Нью-Йорке туристы попросили Путина эвакуировать их на родину. На следующий день они получили помощь от Генконсульства России.
По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило 305 тысяч. 8,3 тысячи человек умерли, 14,5 тысячи выздоровели.
США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Страна более чем в два раза обогнала Италию и Испанию, находящихся на втором и третьем месте соответственно. Число инфицированных в штате Нью-Йорк и одноименном городе составляет около 20 процентов от всех случаев в стране.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения