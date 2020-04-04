Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в стране в ближайшее время. Его слова передает «Интерфакс».
Американский лидер предположил, что ситуация в ближайшие две недели будет самой сложной. По его словам, ожидается большое количество смертей от вируса. «Но гораздо меньше, чем было бы, если бы не были предприняты меры», — добавил он.
Также Трамп призвал некоторые СМИ прекратить сеять панику среди граждан и не распространять ложные слухи об инфекции. «Я бы мог их назвать, но это все те же СМИ, что и обычно», — уточнил президент.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в США превысило 301 тысячу. Из них более 8,1 тысячи человек умерли, еще 14,5 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения