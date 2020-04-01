Трамп предупредил о двух тяжелых неделях

Президент США Дональд Трамп предупредил, что следующие две недели для страны будут очень тяжелыми из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает ТАСС.

«Затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля», — заявил Трамп, добавив, что эти две недели будут очень болезненными.

Ранее Трамп также спрогнозировал пик смертности в США из-за коронавируса в ближайшие две недели. По его словам, на это указывают модели возможного развития ситуации. Он отметил, что если от коронавируса погибнут менее 200 тысяч человек в стране, это будет хорошим показателем.

Ряд экспертов прогнозирует, что в США от коронавируса умрут от 100 до 200 тысяч человек. В частности, такой прогноз дал глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи. По его словам, страна может столкнуться с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах. При этом через две недели в больничных палатах уже не будет хватать мест.

По последним данным, в США зафиксировано более 188 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 3,9 тысячи человек умерли, еще 7 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 857 тысяч зараженных.

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