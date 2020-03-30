США предсказали до 200 тысяч смертей от коронавируса

В США коронавирусом могут заразиться миллионы людей, от 100 до 200 тысяч человек, вероятно, погибнут. Об этом заявил глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи, являющийся одним из членов оперативной группы по предотвращению распространения коронавируса, в эфире CNN.
По словам Фаучи, на каждую ситуацию есть наихудший и наилучший сценарии. «Как правило, реальность находится где-то посередине», — отметил он и подчеркнул, что давать прогнозы в нынешней ситуации достаточно сложно.
Эксперт заявил, что страна может столкнуться с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах — по его мнению, в Новом Орлеане аппараты искусственной вентиляции легких закончатся уже через неделю, а палат в больницах по всей стране не будет хватать, вероятно, через две недели.
Ранее президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране через две недели. Он считает, что если жертвами инфекции станут менее 200 тысяч человек, то это будет хорошим показателем.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превышает 723,7 тысячи, в результате болезни умерло больше 34 тысяч человек. В США зарегистрировано более 143 тысяч случаев коронавируса, 2,5 тысячи человек погибли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения