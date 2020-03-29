От коронавируса впервые умер младенец

Младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго. Об этом сообщает Independent со ссылкой на власти штата Иллинойс.
«Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был государственный служащий, член нашей команды в Департаменте социальных служб и младенец», — сказал губернатор штата Джей Прицкер.
Уточняется, что ребенку не было и года.
Ранее в марте сообщалось, что трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале, после чего его отправили домой. Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети не неуязвимы к коронавирусу, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.
21 марта итальянский врач попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 124 случаев заражения коронавирусом. Свыше двух тысяч человек скончались, еще тысяча — вылечилась.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения