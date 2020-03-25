В США от коронавируса впервые умер ребенок

В США от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, впервые умер пациент младше 18 лет. О смерти ребенка объявила доктор Барбара Феррер, директор Департамента общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе, передает The Hollywood Reporter.

«Это еще одно ужасное напоминание о том, что COVID-19 поражает людей всех возрастов», — подчеркнула она. Феррер отметила, что общее число случаев заболевания резко возросло: за последние 48 часов было зарегистрировано 256 новых случаев.

21 марта сообщалось, что врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.

В США, по последним данным, зафиксировано 55 231 случая инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились.

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