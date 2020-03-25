В США от коронавируса впервые умер ребенок

В США от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, впервые умер пациент младше 18 лет. О смерти ребенка объявила доктор Барбара Феррер, директор Департамента общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе, передает The Hollywood Reporter.
«Это еще одно ужасное напоминание о том, что COVID-19 поражает людей всех возрастов», — подчеркнула она. Феррер отметила, что общее число случаев заболевания резко возросло: за последние 48 часов было зарегистрировано 256 новых случаев.
21 марта сообщалось, что врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.
В США, по последним данным, зафиксировано 55 231 случая инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения