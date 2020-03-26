В США трехнедельный младенец стал самым молодым пациентом с коронавирусом

Трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США; его тест на вирус дал положительный результат. Об этом пишет Daily Mail.

Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале NYU Winthrop Hospital на Лонг-Айленде. Сейчас он находится дома, где и продолжает лечиться.

Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети не неуязвимы к коронавирусу, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.

Нью-Йорк стал эпицентром вспышки коронавируса — в штате отметили по меньшей мере 33 тысячи случаев заболевания, в самом городе более 20 тысяч заразившихся. Количество смертей в штате — около 300.

По последним данным, в мире выявлено свыше 493 тысяч инфицированных коронавирусом; 22 тысячи человек погибли, 118 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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