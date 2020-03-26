В Италии 101-летний мужчина вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky TG24.
Известно, что итальянца выписали из больницы в курортном городе Римини. Пожилой мужчина был госпитализирован на прошлой неделе. Местные власти отметили, что это стало настоящей позитивной историей для всего медицинского персонала, и назвали этот случай «надеждой на будущее».
25 марта сообщалось, что в Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека, а общее число жертв превысило семь тысяч. Всего с начала эпидемии скончались 7503 человека, заболели — 74 386. Страна находится на первом месте среди всех стран по числу погибших от коронавируса.
По последним данным, в мире выявлено свыше 493 тысячи инфицированных коронавирусом; 22 тысячи человек умерли, 118 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения