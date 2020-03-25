Число погибших от коронавируса в Италии превысило семь тысяч

В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека, а общее число жертв превысило семь тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.
Всего с момента начала эпидемии скончались 7503 человек, заболел — 57 251. Страна находится на первом месте среди всех стран среди погибших от коронавируса.
Ранее 25 марта власти Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434. Это означает, что по второму показателю страна обошла Китай.
По последним данным, в мире выявлено свыше 441 тысячи инфицированных коронавирусом; 20 тысяч человек погибли, 111 тысяча — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения