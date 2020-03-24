Более пяти тысяч испанских медиков заразились коронавирусом

Более пяти тысяч испанских медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом рассказал директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон, передает Reuters.

В частности, сообщается о 5400 заразившихся медиках — это 14 процентов от общего числа больных в Испании.

Симон также подчеркнул, что распределение инфицированных в больницах страны неодинаковое, что оказывает сильное давление на систему здравоохранения страны.

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Ранее сообщалось, что в Испании побили рекорд по числу заражений коронавирусом: за одну ночь выявили более 6,5 тысячи инфицированных.

Всего в стране заразилось более 39,6 тысячи человек. Испания занимает четвертое место по числу инфицированных в мире: ее обгоняют Китай, Италия и США. Больше всего зараженных в Мадриде и Каталонии.

По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч инфицированных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

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