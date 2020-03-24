Более пяти тысяч испанских медиков заразились коронавирусом

Более пяти тысяч испанских медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом рассказал директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон, передает Reuters.
В частности, сообщается о 5400 заразившихся медиках — это 14 процентов от общего числа больных в Испании.
Симон также подчеркнул, что распределение инфицированных в больницах страны неодинаковое, что оказывает сильное давление на систему здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что в Испании побили рекорд по числу заражений коронавирусом: за одну ночь выявили более 6,5 тысячи инфицированных.
Всего в стране заразилось более 39,6 тысячи человек. Испания занимает четвертое место по числу инфицированных в мире: ее обгоняют Китай, Италия и США. Больше всего зараженных в Мадриде и Каталонии.
По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч инфицированных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения