Китайский миллиардер решил помочь России в борьбе с коронавирусом

Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).

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Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.

Россия не единственная страна, которой оказывается помощь в связи эпидемией. Среди государств, куда направлены медицинские грузы, также есть страны Юго-Восточной Азии и Африки, США, Италия, Бельгия, Франция, Словения и Испания.

По последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, из них 410 отмечены в Москве. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 субъектах федерации.

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