Китайский миллиардер решил помочь России в борьбе с коронавирусом

Китайский миллиардер, глава Alibaba Джек Ма решил помочь России в борьбе с коронавирусом, сообщили «Ленте.ру» в «AliExpress Россия» (входит в Alibaba Group).
Благотворительный Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма доставили в Россию груз медицинских товаров, который включает тесты на коронавирус, медицинские маски, защитную одежду и другие средства для предотвращения распространения заболевания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах, отметили в организациях.
Россия не единственная страна, которой оказывается помощь в связи эпидемией. Среди государств, куда направлены медицинские грузы, также есть страны Юго-Восточной Азии и Африки, США, Италия, Бельгия, Франция, Словения и Испания.
По последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, из них 410 отмечены в Москве. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 субъектах федерации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения