Названы самые популярные у россиян продукты во время эпидемии коронавируса

Гречка стала самым популярным у россиян продуктом питания во время эпидемии коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Nielsen.

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Как отмечают специалисты, во вторую неделю марта торговые сети показали самые высокие продажи за 2020 год после новогодних праздников. Наибольшим спросом на волне паники у жителей России пользовались продукты длительного хранения. Так, помимо гречки россияне скупали рис, пельмени и сахар. Также в топ-10 самых популярных товаров попали мясные консервы, макароны, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки.

Во вторую неделю марта продажи гречки выросли на 66 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Продажи риса взлетели на 64 процента, сахара — на 56 процентов, мясных консервов — на 54 процента. Среди непродовольственных товаров лидерами роста оказались влажные салфетки, продажи которых также взлетели на 54 процента. В пределах 10-15 процентов вырос спрос на пиво и водку.

Между тем Минсельхоз и Минпромторг отмечают падение спроса на крупы, макароны и консервы в России в последнюю неделю марта. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке страны стабильная, дефицита продуктов не наблюдается, пишет ТАСС.

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