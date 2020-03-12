Россиян успокоили по поводу дефицита еды

В России не будет дефицита еды на фоне объявления эпидемии коронавируса пандемией. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Веденьева, пишет «Интерфакс».

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«Я не понимаю, как можно связать ситуацию с коронавирусом и исчезновение продуктов», — сказала она. Веденьева также успокоила россиян по поводу ситуации с пневмонией в России, заявив, что она стабильна.

В настоящее время случаи коронавируса отмечены уже в 100 странах по всему миру, в том числе в России. На фоне панических настроений из-за пандемии на глобальном рынке уже наблюдается дефицит медицинских масок. Некоторые страны, в частности, Германия и Южная Корея, запретили экспорт этого товара из страны, пишет Bloomberg. Аналогичный запрет в начале марта ввела и Россия.

При всплеске панических настроений всегда происходит рост потребления, пояснил сопредседатель «Союза потребителей России» Анатолий Голов, говоря о ситуации с дефицитом масок. «Это больше психологическое действие людей. Просто привычка закупать спички, мыло, соль, сахар», — сказал он. По словам эксперта, по окончании паники все приходит в норму и причин для серьезного беспокойства у россиян нет.

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