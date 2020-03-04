Москва потратила 200 миллионов рублей на медицинские маски

Власти Москвы потратили 200 миллионов рублей на покупку медицинских масок. Информация о контракте размещена на сайте госзакупок. Первым на него обратила внимание газета «Ведомости».

По соглашению, поставщиком стало ООО «Компания Инновационных Технологий» («КИТ»). Согласно контракту, фирма обязуется поставить маски 18 типов до 31 мая. Заказчик — Центр лекарственного обеспечения (ЦЛО) департамента здравоохранения столицы. Уточняется, что закупка осуществляется «для предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации».

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Ранее в среду, 4 марта, сообщалось о том, что до 1 июня запрещается вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса. Запрет также распространяется на комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Власти приняли данные меры на фоне распространения ранее неизвестного коронавируса. По последним данным, в мире им заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч умерли. Случаи инфицирования, помимо Китая, выявлены более чем в 60 странах. В России, по официальным данным, зафиксировано шесть случаев заражения.

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