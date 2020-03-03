На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени и выписаны в 20-х числах февраля. Еще троих эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице. Шестым стал россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

Накануне, 2 марта в ежедневной сводке Роспотребнадзора указывалось, что в России нет больных пневмонией, вызванной коронавирусом. В сообщении шла речь лишь о двух излечившихся китайцах.

2 марта в Москве госпитализировали 24 человека, общавшихся с заразившимся жителем столицы. Среди них шесть родственников, пять друзей и 13 пассажиров рейса из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин. В тот же день в Петербурге с подозрением на вирус в больницу доставили 26 граждан, которые вернулись из «неблагополучных по коронавирусу стран».

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч умерли. Случаи инфицирования помимо Китая зафиксированы еще более чем в 60 странах.

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