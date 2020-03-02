В Роспотребнадзоре отказались признавать наличие коронавируса в России

Роспотребнадзор отказался признавать новые факты заражения коронавирусом в России. Это следует из ежедневного информационного бюллетеня ведомства.

В отчете указано, что за период мониторинга в стране зарегистрировано только два случая инфицирования вирусом. Речь идет о двух гражданах Китая, которые прошли лечение в больницах Тюмени и Читы и были выписаны в середине февраля.

«В целях полной оценки ситуации Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах», — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что в Москве у прибывшего из Италии россиянина выявлен возбудитель заболевания COVID-19. Диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы и, по информации издания Baza, подтвердили в Роспотребнадзоре. Анализы отправлены в новосибирский центр «Вектор» в рамках трехэтапной процедуры диагностирования. До этого случая вирус нашли еще у четырех россиян: троих пассажиров лайнера Diamond Princess и мужчины, который путешествовал из Ирана в Азербайджан.

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