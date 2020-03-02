Коронавирус учтут при подготовке бюджета России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству тщательно анализировать риски, в том числе влияние на экономику коронавируса, при составлении бюджета страны на следующие три года, передает РИА Новости.

По словам Мишустина, на стадии формирования бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов необходимо предусмотреть все меры, что снизить их влияние и выполнить поручение президента в послании Федеральному собранию.

Премьер отметил, что бюджет на ближайшие три года будет ориентирован на решение социальных проблем, в первую очередь в области здравоохранения, демографии, соцзащиты. Продолжится строительство школ, детских садов, больниц, поликлиник, транспортной инфраструктуры.

«Мы проработаем финансирование всех расходов, обсудим поддержку каждой отрасли нашей экономики, чтобы в сентябре принять бюджет на заседании правительства», — цитирует ТАСС слова главы Кабмина. Бюджет будет представлен Госдуме не позднее 1 октября.

В конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к нефти по 30 долларов за баррель. В такой ситуации правительство сможет полностью финансировать все бюджетные расходы в течение четырех лет.

С начала 2020 года нефть подешевела примерно на 20 процентов в связи с распространением коронавируса. Ожидается, что из-за эпидемии серьезно пострадает мировая экономика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!