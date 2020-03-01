Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило. Теперь рабочие совещания в нем начинаются в 9 утра. Об этом стало известно Bloomberg.

«Вопреки традиции, Мишустин назначает рабочие совещания с подчиненными на 9 утра — практически на рассвете по московским меркам», — пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, по сравнению со своим предшественником Дмитрием Медведевым, которому не удалось в полной мере реализовать масштабную и дорогостоящую программу по развитию инфраструктуры в России для разгона экономики, Мишустин показал себя эффективным управленцем в качестве главы Федеральной налоговой службы (ФНС). Этот пост нынешний премьер занимал на протяжении 10 лет до перехода в правительство.

Руководя ФНС, он помогал наполнять бюджет за счет роста собираемости налогов. В частности, ему удалось добиться удвоения поступлений от НДС, на которые сейчас приходится пятая часть госдоходов. Увеличение эффективности налоговой системы России было отмечено международными институтами, такими как Всемирный банк.

Мишустин возглавил российское правительство в январе 2020 года. Главой задачей кабинета министров под его руководством станет рост российской экономики, сказал премьер.

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