Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил главную задачу нового состава кабинета министров — это рост российской экономики, сообщает ТАСС.

«Без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере», — заявил новый глава правительства на первом заседании.

Одним из способов достижения поставленной задачи, по словам Мишустина, станет реализация национальных проектов, которые, по его словам, до текущего момента реализовывались слишком медленно. В этом контексте глава правительства отметил, что колоссальные задачи стоят перед министерством финансов.

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В ходе первого заседания нового правительства министр финансов Антон Силуанов отметил, что средства на реализацию поставленных задач, включая недавно заявленные президентом России Владимиром Путиным социальные меры поддержи населения, есть. Также глава Минфина отметил, что его ведомство в течение месяца подготовит поправки в бюджет для финансирования заявленных мер.

Помимо национальных проектов, на пути к росту экономики, по мнению Мишустину, стоит проблема инвестиционного климата. «Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл», — заявил Мишустин.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин вновь потребовал, чтобы правительство решило задачу о выходе российской экономике на темпы роста на уровне среднемировых. Глава государства требует, чтобы это произошло уже в 2021 году.

Однако большинство прогнозов касательно российской экономики свидетельствуют о том, что эта задача выполнена не будет. Так, например, действующий прогноз Минэкономразвития предполагает, что по итогам 2020 года ВВП России вырастет всего на 1,7 процента, что почти в два раза ниже среднемировых темпов роста.

Михаил Мишустин был представлен в качестве сменщика Дмитрия Медведева 15 января 2020 года. До правительства Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу (ФНС).

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