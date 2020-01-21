Мишустин сформировал новое правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин представляет президенту России Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров. Трансляция из Кремля доступна на видеохостинге YouTube.

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16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории никто из парламентариев не высказался против кандидата, которого предложил глава государства.

После назначения Мишустин заявлял, что в первую очередь сосредоточится на исполнении положений послания президента Федеральному собранию от 15 января, в ходе которого российский лидер анонсировал ряд конституционных изменений. На фоне этого правительство Дмитрия Медведева объявило об отставке.

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