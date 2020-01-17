Мишустин назвал первоочередную задачу нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин после встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым назвал первоочередную задачу нового правительства. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 17 января.

Кабмин сейчас должен сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, сказал он.

Материалы по теме Путин выбрал нового премьера Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно

Ранее в пятницу состоялась двусторонняя встреча Мишустина и Медведева. Они общались более часа, после чего встретились с министрами. Медведев пожелал новому премьеру успехов, а также заметил, что работа правительства часто подвергается критике.

16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ. В ходе послания Федеральному собранию российский лидер объявил, что в основной закон внесут поправки, в частности, речь идет о закреплении приоритета Конституции России над международным правом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!