Мишустин и Медведев встретились с правительством

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев более часа общались один на один, после чего встретились с членами правительства. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 17 января.

На эту встречу были приглашены все министры. «Мы сейчас обсуждали разные вопросы, связанные с функционированием правительства», — сказал Медведев по итогам двусторонней беседы.

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Он также пожелал новому премьеру и правительству успехов.

В свою очередь, Мишустин заявил, что считает главным на сегодняшний момент сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.

О составе нового кабинета министров будет объявлено в ближайшее время, утончил премьер.

16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.

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