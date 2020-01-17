Россия
 
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Последние новости
В США провели первую в новом году казнь
Опубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
В Киеве назвали одно условие для проведения выборов в Донбассе
Во Франции 187 тысяч человек вышли на акцию протеста против пенсионной реформы
Тепло в Москве побило почти вековой рекорд 
Пять стран выдвинули Ирану требования из-за сбитого «Боинга»
Назван главный двигатель российской экономики
Новости партнеров

Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

После отставки с поста премьер-министра лидер «Единой России» Дмитрий Медведев может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность. Возможные планы бывшего главы правительства раскрыли источники газеты «Коммерсантъ».

По мнению высокопоставленного члена «Единой России», теперь перед Медведевым открываются новые перспективы, поскольку негатив, который сопровождал его как премьера, уйдет.

В свою очередь глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский предположил, что бывший председатель кабмина активизирует свою партийную работу. «В то же время нельзя исключать, что по итогам конституционной реформы, а она будет достаточно скоротечной, для Медведева откроются и иные карьерные траектории», — заключил он.

Политконсультант Леонид Давыдов считает, что Медведев планирует остаться в политике и играть в ней значительную роль. «На тему нападок на Дмитрия Медведева думаю, что те, кто хоронили и хоронят его теперь, знают о его будущем меньше, чем знали раньше», — добавил эксперт.

Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку вскоре после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Есть такой в партии
Стала известна судьба резиденции Медведева
Мишустин узнал о выдвижении в премьер-министры после отставки Медведева
Другие материалы рубрики
Россия00:0313 января

«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»

Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
00:53Сегодня

Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра

21:4016 января

Мишустин узнал о выдвижении в премьер-министры после отставки Медведева

21:3516 января

Путин внес в Госдуму учреждающий должность зампредседателя Совбеза законопроект

Россия00:0111 января
Наталья Галеева у сгоревшего дома

«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»

Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
19:3516 января

«Единая Россия» определила приоритеты работы по плану Путина

19:3516 января

Российского ветерана войны убили ради чемодана с бельем

19:2516 января

Объявлены первые финалисты конкурса «Лидеры России»

Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
19:1616 января

Путин заявил об исполнении Россией «неправовых» решений ЕСПЧ

18:5916 января

Путин не исключил дополнительные поправки в Конституцию

18:5416 января

Россиянин обрил наголо шестилетнюю дочь, связал и избил ее палкой

Россия
Раскрыты возможные планы Медведева после отставки
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
Мишустин узнал о выдвижении в премьер-министры после отставки Медведева
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Путин внес в Госдуму учреждающий должность зампредседателя Совбеза законопроект
Все материалы
Мир
Во Франции 187 тысяч человек вышли на акцию протеста против пенсионной реформы
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Пять стран выдвинули Ирану требования из-за сбитого «Боинга»
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
В России допустили помилование Путиным осужденной за гашиш израильтянки
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Стало известно о возможной беседе Путина и Трампа об Украине
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве назвали одно условие для проведения выборов в Донбассе
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Верховная Рада вернула Украину в ПАСЕ
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Зеленский назвал «подвиг киборгов» лучшим примером для защитников Украины
Все материалы
Экономика
Назван главный двигатель российской экономики
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
В Европе признали потребность в России
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Международный автогигант изменится
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Назван срок запуска масштабного российского мегапроекта
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
«Время паниковать»
 
Выпуск Cyberpunk 2077 отложили
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Создано неубиваемое алмазное стекло для смартфонов
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Поблизости от Земли нашли гигантскую планету
Все материалы
Спорт
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
«Нас окружали наркотики и перестрелки»
Детство в трущобах Буэнос-Айреса, покорение Англии и титулы: история Карлоса Тевеса
Девушка футболиста «Манчестер Сити» отреагировала на вечеринку игроков с моделями
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Соперник Макгрегора собрался побить несколько рекордов UFC в бою с ирландцем
Все материалы
Культура
Умер сын Джона Толкина
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского фестиваля
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Мединский увидел фантастические успехи российского кино на фоне провального года
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным
Все материалы
Интернет и СМИ
Юный блогер случайно убил себя во время съемки видео с пистолетом матери
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Блогерша разыграла измену перед мужем и разгневала фанатов
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Познер дал характеристику Мишустину
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Гузеева смутила участника «Давай поженимся!» вопросом о сексе
Все материалы
Ценности
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала дизайн нижнего белья ради наживы
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Опасный макияж подержанной косметикой станет трендом в 2020 году
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Невеста заставила подружек раскошелиться на «уродливые» платья и была обругана
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Определены марка и цена часов нового премьер-министра России
Все материалы
Путешествия
Опубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
После посадки российского SSJ-100 на недостроенную полосу пройдут проверки
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Два пассажирских самолета сблизились в воздухе и едва избежали столкновения
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Названа причина посадки SSJ-100 на недостроенную полосу вблизи аэропорта
Все материалы
Из жизни
Бездомные кошки съели человеческие трупы
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Сбежавший пудель переплыл море на корабле и нашелся в 800 километрах от дома
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Бывший веган съел внутренности оленя и стал «кайфовать»
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Женщина перенесла неудачную липосакцию и осталась с зияющей дырой в ноге
Все материалы
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Появились подробности о внедорожнике УАЗ с турбомотором
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Студенты показали проект электромобиля из отходов
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Сиденья в автомобилях Jaguar Land Rover начнут имитировать ходьбу
Все материалы
Дом
Необычный жилой район построят в Дании
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Особняк убивающей животных телезвезды атаковали зоозащитники
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Стала известна судьба резиденции Медведева
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Звезда «Дома-2» купила квартиру на Кипре
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы