Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста премьер-министра лидер «Единой России» Дмитрий Медведев может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность. Возможные планы бывшего главы правительства раскрыли источники газеты «Коммерсантъ».

По мнению высокопоставленного члена «Единой России», теперь перед Медведевым открываются новые перспективы, поскольку негатив, который сопровождал его как премьера, уйдет.

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В свою очередь глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский предположил, что бывший председатель кабмина активизирует свою партийную работу. «В то же время нельзя исключать, что по итогам конституционной реформы, а она будет достаточно скоротечной, для Медведева откроются и иные карьерные траектории», — заключил он.

Политконсультант Леонид Давыдов считает, что Медведев планирует остаться в политике и играть в ней значительную роль. «На тему нападок на Дмитрия Медведева думаю, что те, кто хоронили и хоронят его теперь, знают о его будущем меньше, чем знали раньше», — добавил эксперт.

Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку вскоре после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

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