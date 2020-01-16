Стала известна судьба резиденции Медведева

Стала известна судьба резиденции заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он имеет право оставить за собой «Горки-9», где и жил ранее, или выбрать другую резиденцию из перечня госдач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Загородная резиденция Медведева, ранее возглавлявшего правительство, находится в Одинцовском городском округе Подмосковья. Медведев жил в «Горках-9» и в период президентства. По закону ему как бывшему главе государства пожизненно гарантируются содержание, резиденция и охрана.

В Федеральной службе охраны (ФСО) отказались давать комментарий агентству.

15 января Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию объявил об уходе правительства в отставку. Путин поблагодарил министров за работу. Они продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Новым премьером назначен глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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