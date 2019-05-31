Президент Туркмении прокатил Медведева

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прокатил премьер-министра России Дмитрия Медведева на своем автомобиле. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Бердымухамедов заехал за Медведевым в гостиницу на раритетной ГАЗ-21 «Волга». После этого политики совершили небольшую автомобильную прогулку по туркменской столице Ашхабаду. Затем Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.

Также РИА Новости сообщили, что туркменский лидер подарил Медведеву щенка алабая.

Ранее Бердымухамедов решил написать книгу об этих собаках.

Кроме того, сообщалось, что Бердымухамедов приобрел Mini Cooper за 520 тысяч евро. По данным государственных СМИ, «собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник».

В тот же месяц в Туркмении разразился серьезный финансовый и продовольственный кризис. Курс доллара на черном рынке республики превысил официальный в 9,5 раз (29 туркменских манатов за доллар против 3,5 маната — курс, установленный в 2015 году). Продукты питания в республике оказались в дефиците — в регионах Туркмении хлеб продавался по паспорту, а в очередь за мукой люди записывались за месяц вперед, передавало «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

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