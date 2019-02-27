Жителей туркменского города лишат темных машин из-за президента

В туркменском городе Дашогуз, куда через несколько дней должен прибыть президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, полицейские начали останавливать легковые автомобили темных цветов и сообщать их владельцам о том, что в ближайшее время будет запрещена их эксплуатация. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает «Хроника Туркменистана».

Визит Бердымухамедова запланирован на 4 марта. В связи с этим в городе резко выросло количество полицейских, которые и останавливают темные машины на дорогах. Кроме того, на рынке Дашогуза увеличилось количество продаваемых машин темных цветов, утверждает издание.

В середине февраля «Хроника Туркменистана» сообщала о том, что в столице республики Ашхабаде начали отправлять на штрафстоянки автомобили темных цветов. Никаких документов, запрещающих эксплуатацию темных автомобилей, владельцам машин не демонстрировали.

Информация о том, что власти Туркмении приняли решение оставить в стране автомобили только белого цвета, появилась в мае прошлого года. Полицейские начали отлавливать машины всех цветов, кроме белого, еще в начале 2018 года, однако в течение нескольких месяцев автовладельцы из туркменской столицы могли продать свои машины темных цветов в другой регион страны. Подобный шаг может быть связан с тем, что белый является любимым цветом президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

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