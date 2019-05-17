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Туркменский президент напишет книгу об алабаях

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Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов приступил к работе над книгой о алабаях. Об этом сообщает «Росбалт».

Сообщается, что глава государства посетил конный комплекс, где и осмотрел щенков алабая. Бердымухамедов дал им клички с учетом их отличительных особенностей. Сразу же после этого президент направился в свой кабинет и начал писать книгу о собаках данной породы.

Предыдущая книга туркменского президента вышла в марте. Она называется «У коня есть и преданность, и веселье» и посвящена лошадям ахалтекинской породы.

В марте учеников школ туркменской столицы обязали приобрести книги Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение. Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с конца 2006 года. В течение 12 лет под его авторством издано 54 книги. В период правления предыдущего президента Сапармурада Ниязова в школах и госучреждениях страны имелись специальные комнаты «Священная Рухнама», посвященные его основному произведению.

После прихода к власти Бердымухамедова в этих кабинетах, кроме «Рухнамы», начали размещать и книги нового президента. Постепенно труд предыдущего главы государства изъяли из образовательных и государственных учреждений.

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