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18:54, 30 июля 2026 (обновлено: 19:06, 30 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский назначил нового главу Центра специальных операций «А»

Зеленский назначил Федорова начальником Центра специальных операций «А»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником Центра специальных операций «А». Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

«Федоров — бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ), участник российско-украинского конфликта. Герой Украины (2026 г.). По состоянию на июль 2022 года занимал должность начальника управления Центра Службы безопасности Украины», — сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее начальником Центра специальных операций и временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины был Евгений Хмара. С 16 июля он занимает пост врио министра обороны республики.

Ранее Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

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