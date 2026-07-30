Зеленский назначил нового главу Центра специальных операций «А»

Зеленский назначил Федорова начальником Центра специальных операций «А»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником Центра специальных операций «А». Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

«Федоров — бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ), участник российско-украинского конфликта. Герой Украины (2026 г.). По состоянию на июль 2022 года занимал должность начальника управления Центра Службы безопасности Украины», — сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее начальником Центра специальных операций и временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины был Евгений Хмара. С 16 июля он занимает пост врио министра обороны республики.

Ранее Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.