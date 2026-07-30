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18:48, 30 июля 2026 (обновлено: 19:19, 30 июля 2026)Наука и техника

Раскрыта польза частой перезагрузки смартфона

Engadget: Перезагрузка смартфона поможет ускорить и защитить устройство
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Частая перезагрузка смартфона может быть полезной для девайса. Об этом сообщает издание Engadget.

Журналисты медиа оценили утверждение о том, что регулярная перезагрузка смартфона может принести пользу девайсу. Они раскрыли влияние частого включения и выключения аппарата, а также пришли к выводу, что регулярная перезагрузка точно не навредит гаджету.

В первую очередь журналисты объяснили, что современные смартфоны основаны на процессорах, которые рассчитаны на очень долгую — на протяжении дней и даже недель — работу. Однако даже очень оптимизированная операционная система (ОС) от Apple iOS способна накапливать кэш и оставшийся от работы приложений «мусор». В этом случае перезагрузка избавит от него и защитит аппарат от зависания.

Гораздо более важным специалисты Engadget считают тот факт, что после перезагрузки в смартфоне закрываются приложения, а фоновые процессы — «убиваются». В том числе прекращают работу и различные вирусные программы, которые могли закрепиться в оперативной памяти устройства.

Кроме того, после перезагрузки смартфон будет требовать разблокировки с помощью цифрового кода или уникального рисунка. «После перезагрузки, но до разблокировки устройства с помощью ПИН-кода телефоны находятся в состоянии повышенной безопасности, известном как "до первой разблокировки" (Before First Unlock, BFU)», — отметили авторы.

В конце июля авторы портала MakeUseOf назвали повышенную фоновую активность приложений на смартфоне врагом автономности. «Когда десятки приложений независимо друг от друга запрашивают ваше местоположение, растет нагрузка на смартфон», — объяснили журналисты.

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