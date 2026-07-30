Немоляева пожаловалась на дефицит красивых актеров в театре

Актриса Светлана Немоляева заметила нехватку актеров-красавцев в российских театрах

Актриса Светлана Немоляева сообщила, что наблюдает дефицит красивых актеров в российских театрах. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ру».

Звезда «Служебного романа» отметила, что раньше видных артистов было в избытке.

«Женщин-актрис много, взять хотя бы наш театр. Не вижу дефицита женского взгляда в кино, а вот в мужчинах вижу. Таких красавцев, которые были раньше, не видать. Как был Янковский, Абдулов, мой муж Саша. Как-то театры обеднели», — поделилась Светлана.

Немоляева также напомнила, что раньше артистов искали по всей стране, так что сейчас необходимо вернуть такую практику.

Ранее актриса Светлана Немоляева высказалась против системы чаевых для артистов. «Это же не столовая, не ресторан», — заявила она.