Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

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Глава государства прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Выступление состоялось на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня.

В июле 2018 года ушедший в отпуск Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы впервые попробовал себя в качестве рэп-исполнителя. Тогда он посвятил композицию международному авторалли «Амуль-Хазар 2018». В декабре Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете.

В 2017 году Бердымухамедов верхом на лошади осмотрел строительные объекты в Ашхабаде. Президент в спортивном костюме и со стеком в руках проехал по районам столицы Туркменистана, попутно отдавая распоряжения идущим пешком подчиненным.

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