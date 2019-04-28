Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Глава государства прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Выступление состоялось на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня.
В июле 2018 года ушедший в отпуск Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы впервые попробовал себя в качестве рэп-исполнителя. Тогда он посвятил композицию международному авторалли «Амуль-Хазар 2018». В декабре Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете.
В 2017 году Бердымухамедов верхом на лошади осмотрел строительные объекты в Ашхабаде. Президент в спортивном костюме и со стеком в руках проехал по районам столицы Туркменистана, попутно отдавая распоряжения идущим пешком подчиненным.