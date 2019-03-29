Школьников Туркмении обязали купить книги президента за свой счет

Учеников школ Ашхабада (столица Туркменистана) обязали приобрести книги президента Гурбангулы Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

«На прошлой неделе вызвали учащихся 10 и 11 классов, находящихся на весенних каникулах, и поручили каждому из них купить по одной книге за авторством президента Бердымухамедова. Преподаватели также составили списки, в которых указано, какой из учеников должен будет приобрести ту или иную президентскую книгу», — говорится в сообщении.

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Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Каждая книга президента стоит в среднем около 400 туркменских манатов (около 12 долларов). «В прошлые пятницу и субботу большинство родителей, обратившихся к руководителям средних школ, сказали, что 400 манатов — это больше половины их зарплаты, и, если они потратятся на книгу, им не на что будет жить», — уточняется в сообщении.

Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с конца 2006 года. В течение 12 лет под его авторством издано 54 книги. В период правления предыдущего президента Сапармурада Ниязова в школах и госучреждениях страны имелись специальные комнаты «Священная Рухнама», посвященные его основному произведению.

После прихода к власти Бердымухамедова в этих кабинетах, кроме «Рухнамы», начали размещать и книги нового президента. Постепенно труд старого главы государства изъяли из образовательных и государственных учреждений.

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