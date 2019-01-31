Туркменских преподавателей оставят без зарплат

Все высшие учебные заведения и научные учреждения Туркмении будут постепенно лишены бюджетного финансирования. Об этом сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

На конференции в Инженерно-технологическом университете имени Огузхана преподавателям и студентам высших учебных заведений сообщили, что они должны будут адаптироваться к рыночным условиям. Для этого государство планирует лишить их бюджетного финансирования. Теперь им предлагается работать на принципах самофинансирования и самоокупаемости.

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По мнению туркменских властей, это позволит научным и образовательным учреждениям «более рационально использовать ресурсы, активнее взаимодействовать с бизнесом и инвесторами, диверсифицировать работы». Агентство сообщает, что «собравшиеся заверили, что с большой ответственностью, профессионализмом, усердным трудом и творческим энтузиазмом будут претворять в жизнь новые задачи».

Кроме того, сообщается, что в течение трех лет будет полностью лишена бюджетного финансирования туркменская Академия наук.

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