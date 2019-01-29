В Туркмении студентам под расписку запретили веселиться

Студентов туркменских вузов обязали написать расписки о «пристойном» поведении на зимних каникулах. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода») со ссылкой на источники среди преподавателей и учащихся.

Учащиеся рассказали, что перед тем, как они разъехались на каникулы, с ними провели беседы, по итогам которых и были взяты расписки. Студентам запретили говорить по мобильному телефону, пользоваться интернетом, посещать свадьбы, ходить в гости к друзьям и отлучаться из своих населенных пунктов.

Несколькими днями ранее студентов обязали ехать домой только на поездах, самолетах или на государственных автобусах. По словам родителей учащихся одного из столичных вузов, их детей также предупредили, что по возвращении они должны будут сдать в деканат копии своих билетов, подтверждающие использование разрешенных видов транспорта.

Также сообщается, что в Туркмении студенты обязаны соблюдать строгий дресс-код. Молодые люди должны носить белые рубашки под черный костюм с туфлями и галстуком того же цвета, а также тахья (традиционную вышитую тюбетейку). Униформа девушек регулярно меняется, в основном это черный пиджак зимой, а также тонкие красные халаты весной и осенью. Студенткам запрещено носить украшения из драгоценных металлов и делать маникюр. Разрешен минимальный макияж.

Ранее сообщалось, что туркменским студентам запрещено управлять автомобилем. С учащихся вузов в письменной форме берут обязательство воздержаться от вождения до тех пор, пока они не закончат обучение.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!