Туркменским девочкам к 8 Марта вручили пустые конверты от президента

Watan Habarlary / YouTube

Юным жительницам Туркмении в преддверии праздника 8 Марта вручили пустые конверты от президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Сюжет о вручении девочкам конвертов был продемонстрирован 4 марта в выпуске новостной программы Watan Habarlary (видеозапись целиком доступна на YouTube) на государственном телеканале. Юные туркменки, взяв конверт в руки, прикладывали его ко лбу в знак благодарности президенту.

Подобный ритуал связан с распоряжением Бердымухамедова о выдаче денежных средств женщинам, живущим в республике, которое главы столичных и областных администраций получили 4 марта. С 2011 года церемония проводятся ежегодно.

При этом сама процедура получения денег (эквивалент 17 долларов — около 1,1 тысячи рублей) регулируется специальным распоряжением президента от февраля 2011 года, в котором говорится, что деньги, предназначенные жителю республики в возрасте до 16 лет, получают родители или законные опекуны. Деньги передают при предъявлении паспорта.

В связи с этим на кадрах, показанных в эфире туркменского телевидения, девочкам был вручен пустой конверт. «Конверты, которые детки прикладывают ко лбу, пустые, а деньги вручают их родителям под роспись. Теперь и трехлетние дети прикладывают их ко лбу, и все это показывают по телевизору. Конечно же, маленькие дети делают все, что им скажут, что они понимают? Но зачем заставлять их это делать?» — поделился своими соображениями собеседник «Радио Азатлык», живущий в Ашхабаде.

Кроме того, по словам собеседника издания, выражение признательности подобным унизительным образом, а также публичная демонстрация благодарности, является очередным свидетельством вмешательства в формирование личности граждан с самых ранних лет жизни. «Происходит вмешательство властей в формирование личности. Таким образом, с ранних лет наносят моральный урон личности и формируется иждивенческая модель поведения», — сказал он.

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