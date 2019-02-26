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Президент Туркмении взялся за клюшку

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил гольф-клуб в Ашхабаде, где ознакомился с работой по популяризации данного вида спорта в республике и попробовал себя в качестве гольфиста. Видеокадры времяпрепровождения туркменского лидера опубликовала «Хроника Туркменистана».

Бердымухамедов в ходе посещения гольф-клуба напомнил подчиненным, что туркмены «издревле играли в напоминающую гольф игру чилик».

«Сегодня эта игра возрождается. Широко распространенный в мире гольф и древняя туркменская игра чилик положительно влияют на здоровье человека», — цитирует туркменского президента информационное агентство ТДХ.

Данный вид спорта, отметил Бердымухамедов, «наряду с физической закалкой, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, укрепляет спортивные навыки».

В декабре президент Туркмении преподал подчиненным мастер-класс по боулингу, выбив несколько страйков.

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