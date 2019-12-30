Бывший итальянский министр вспомнил о походе в гости к Путину на дачу

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини вспомнил о походе в гости на дачу к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фраттини, когда он приезжал в Россию с визитом, российский лидер всегда принимал его. Экс-министр уточнил, что дважды встречи происходили на даче под Москвой. Первый раз — в 2002 году, сразу после вступления Фраттини в должность. По его словам, Путин даже знает о любви бывшего министра к животным, поэтому брал с собой черного лабрадора Конни. Фраттини назвал собаку чудесной и симпатичной и добавил, что животное сидело между ними у камина во время беседы.

В ту встречу Путин рассказал ему об уникальной программе по защите Амурского тигра, которую уже удалось реализовать. Фраттини отметил хорошие впечатления о президенте России, как о человеке, которые сложились во время встреч. «Можно быть крупным лидером, но личный, человеческий аспект всегда остается исключительно важным и интересным», — заключил бывший глава МИД.

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